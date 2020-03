GAZZETTA – “A rischio la Serie A”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: “A rischio la Serie A”. Se non si riprende con il campionato a maggio, l’intero campionato può saltare. Se la crisi sanitaria dovesse prolungarsi oltre maggio le possibilità di concludere il torneo, infatti, si azzererebbero. La decisione dovrebbe arrivare entro Pasqua. Se entro tale data le condizioni sanitarie dovessero migliorare al punto di permettere la ripresa degli allenamenti, si giocherà. Di conseguenza servirà avere un paio di settimane di attivazione muscolare prima della ripresa del campionato. Si parla anche del rinvio delle Olimpiadi, che si svolgeranno la prossima estate, ma che manterranno la denominazione T”okyo 2020″. L’accordo tra il presidente giapponese Abe e il numero uno del CIO Bach per lo slittamento di dodici mesi è stato raggiunto. Il taglio alto, invece, è dedicato a Zlatan Ibrahimovic e al Milan. Troppi dubbi per lo svedese, che ora pensa seriamente al ritiro. L’attaccante ora è in Svezia, dopo essersi assicurato di non avere il Coronavirus, Un futuro da manager nella scuderia di Mino Raiola rappresenta lo scenario ideale per il suo avvenire.