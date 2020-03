Calciomercato Napoli, l’agente di Elseid Hysaj ci crede: “È allo stesso livello di Giovanni Di Lorenzo”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri del difensore Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Impossibile non parlare di mercato e degli eventuali sviluppi dei rapporti contrattuali con il club partenopeo.

“Come ho sempre detto in tutte le interviste precedenti, Hysaj ha fatto un recupero importante con Gattuso. Ormai è tornato ai suoi livelli dimostrando di essere il giocatore visto con Sarri. Gattuso ha grande stima nei suoi confronti, ma lui è allo stesso livello di Di Lorenzo. Non si possono avere due giocatori di stesso livello nello stesso ruolo. Roma? Non lo so, parlare di squadre adesso, non abbiamo nemmeno la testa di pensare a quello che potrebbe essere il futuro”, ha precisato il procuratore. Proprio qualche settimana fa, però, il tecnico della Roma Paulo Fonseca aveva lasciato intendere in conferenza di non essere particolarmente attratto dalle prestazione del terzino albanese.