Calciomercato Napoli, c’è una piccola speranza per il rinnovo di José Callejon

Il futuro di José Callejon rimane in bilico, ma potrebbe conoscere comunque presto una svolta. Chi dava per scontato che lo spagnolo sarebbe andato via da Napoli potrebbe infatti ricredersi. L’agente dell’esterno, Manuel Garcia Quilon, ha ha già comunicato in maniera chiara al Napoli la volontà di accettare un’eventuale deroga per giocare anche a luglio, quando il contratto sarà già scaduto. Questo significa che non si esclude che il rinnovo non arrivi entro l’estate. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno, che poi aggiunge: “I contatti per il rinnovo ci sono ma non c’è accordo, Callejon vorrebbe un biennale con aumento dell’ingaggio rispetto all’ultimo rinnovo di luglio 2016. L’esterno destro azzurro ha mercato in Spagna, il Siviglia e soprattutto il Valencia sono in agguato”. Insomma, uno spiraglio per continuare l’avventura all’ombra del Vesuvio si è aperto, alla fine. Adesso tocca al diretto interessato capire se sia il caso di sposare definitivamente la causa partenopea.