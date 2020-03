CDS – Napoli, tanti nomi in uscita e in entrata

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con il titolo: “Lo Scudetto in 45 giorni“. Accordo tra ECA e UEFA per finire i campionati entro il 15 luglio e poi giocare le fasi finali delle coppe. In taglio bassa spazio all’emergenza Coronavirus: “Meno contagi, più vittime: 743. Conte: multe fino a 3000 euro. La discesa è iniziata, ma attenti agli Usa“. In casa Napoli, intanto, si pensa al mercato. Gli azzurri si preparano, come noto ormai da diversi mesi, una vera e propria rivoluzione, con tanto lavoro da fare per il ds Cristiano Giuntoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis. Tanti, quindi, i nomi che vengono accostati al Napoli, ma prima ancora quelli di coloro che sembra possano svestire la maglia azzurra: Arkadiusz Milik, Amin Younes, Fernando Llorente e Hirving Lozano. José Callejon rimane sempre in bilico. In ogni caso, sono previsti diversi colpi in entrata. Jeremie Boga, Luka Jovic, Jean-Philippe Mateta e Loren Moron sono i principali profili attenzionati attualmente.