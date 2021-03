Franco Ordine sottolinea: “Napoli? Dobbiamo riflettere sulla critica calcistica in Italia”

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto in queste ore a Kiss Kiss Napoli: “Mi risulterebbe complicato capire un cambio di allenatore della Juventus se Pirlo dovesse centrare la Champions. Aspettiamo prima la fine del campionato. C’è voglia di ricambio in molti club per insoddisfazione dei risultati più che per motivi tecnici o tattici legati al gioco. Napoli? Dobbiamo riflettere sulla critica calcistica in Italia. Quando a Napoli le cose non andavano bene e la squadra era in difficoltà non è che Gattuso aveva smesso di fare l’allenatore per fare l’apprendista stregone”.

“La critica in Italia si guarda solo al momento in sé e questo è un male endemico della nostra nazione, non solo in relazione al calcio. Stanno rientrando molti giocatori e sono tornati i risultati, non è un caso. Allegri? Ha sicuramente ricevuto delle chiamate per il prossimo anno. Per me torna alla Juventus o accetta soluzioni diverse come Napoli o Roma. Staremo a vedere”.