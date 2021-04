Francesco Montervino sottolinea: “Gennaro Gattuso qualche errore l’ha commesso, non mi è piaciuta per esempio la comunicazione”

Francesco Montervino, ex giocatore e capitano del Napoli, è intervenuto in queste ore a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. “E’ vero che Mertens e Osimhen sono mancati poche volte insieme, ma anche le altre volte non erano al massimo per affrontare una partita”. L’ex capitano azzurro ha sottolineato l’attuale gestione della rosa partenopea, in particolar modo il momento degli attaccanti che sono rimasti a lungo fuori.

“Gattuso qualche errore l’ha commesso, non mi è piaciuta per esempio la comunicazione, l’essere troppo duro con se stesso e magari serviva catechizzare meglio i giocatori, responsabilizzarli. Questa squadra con tutti gli effettivi poteva fare molto di più. Le colpe Gattuso ce le ha, ma forse le colpe sono ben altre”, ha aggiunto Francesco Montervino, per il quale il mister azzurro avrebbe potuto cercare di comportarsi meglio nel periodo peggiore del Napoli, rimanendo più sereno nelle disamine di fronte alla stampa.