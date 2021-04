Carlo Alvino è sicuro: “Il futuro di Lorenzo Insigne lo decideranno sia lui sia il patron azzurro Aurelio De Laurentiis”

Carlo Alvino ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne, il cui rinnovo è in bilico, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. “E’ un calciatore formidabile che sta dimostrando tutto il suo valore. Ieri è stato il migliore in campo della squadra azzurra contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. Tra l’altro ha segnato il rigore e messo a segno un gol veramente meraviglioso. E’ incredibile questo ragazzo e tutti noi vogliamo che resti ancora in maglia azzurra anche in futuro”.

“Aurelio De Laurentiis in tempi non sospetti pronunciò belle parole sul magnifico napoletano, voleva che diventasse il Totti di Napoli. Posso darvi una notizia certa in tal senso, il futuro di Lorenzo lo decideranno sia lui sia il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Si siederanno intorno ad un tavolo e decideranno il da farsi per il bene di entrambi. La volontà comune è di vederli ancora in maglia azzurra, occhi negli occhi decideranno insieme il futuro”.