Francesco Marolda avverte Lorenzo Insigne per il rinnovo: “Il Napoli dovrà abbassare il tetto ingaggi”

Nel corso di “Giochiamo d’anticipo”, in onda su Canale 21, è intervenuto in queste ore il giornalista Francesco Marolda, che si è soffermato a lungo su Lorenzo Insigne. “Insigne è maturato molto negli ultimi due anni, è cresciuto come calciatore e soprattutto come uomo. Zero polemiche, ha lavorato e si è allenato, con Ancelotti non faceva bene nessuno perché la squadra era preparata poco e male. Il mio unico unico rammarico è che è maturato tardi, queste cose avrebbe potuto farle già molto prima ed essere un elemento in grado di prendere per mano la squadra”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“E’ un giocatore che ha bisogno di fiducia e di sentirsi protagonista. Nelle stagioni passate il suo atteggiamento è stato sbagliato, spesso è andato in conflitto con l’allenatore e il pubblico. Un calciatore maturo a volte deve essere bravo anche a non sentire e non parlare, questo non lo ha fatto sempre. Il fatto che il rinnovo non ci sia stato e si vada in scadenza non è un buon segno. C’è poi un altro problema: Il Napoli, come molte squadre, dovrà abbassare il tetto ingaggi. Questo lo dovrà considerare chiunque si siederà al tavolo con De Laurentiis e chiederà un aumento dello stipendio”.