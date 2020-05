Enrico Fedele non ci crede: “Napoli in Champions? Chiamo subito i carabinieri”

Enrico Fedele, ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio. In particolare, si è parlato delle possibilità degli azzurri di ambire a un futuro importante in Europa. “Il Napoli può arrivare al quarto posto in campionato? Non posso sentire queste cose, chiamo subito i carabinieri. Io sono realista perché sono convinto che le persone non vadano illuse. Bisogna dire la verità. Il Napoli è troppo distante dal quarto posto”.

“Per quello che concerne la Coppa Italia, invece, sono abbastanza ottimista. Il mio pronostico? Dico che il Napoli potrebbe anche vincere. La compagine di Gennaro Gattuso è formata da tanti piccoletti, calciatori che entrano subito in forma a differenza dell’Inter. Penso ai piccoletti, ai vari Lorenzo Insigne, Dries Mertens. Sono abbastanza fiducioso…”, ha spiegato Enrico Fedele. I tifosi si augurano ovviamente che la risalita in Champions possa avvenire contro ogni pronostico.