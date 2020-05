Carlo Alvino irride l’Inter: “Verrano a giocare con la Primavera perché sanno che quella azzurra non si allena da mesi?”

Carlo Alvino ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter soffermandosi sulla ripresa del campionato italiano di Serie A. “In un momento storico dove bisognerebbe collaborare per il bene comune qualcuno se ne esce dicendo che a Napoli in Coppa verranno a giocarci con la primavera… forse perché sanno che quella azzurra non si allena da mesi? Ridiamo per non piangere. Poveri d’animo!”.

Il calcio ripartirà infatti con le semifinali di Coppa Italia. L’Inter guida però la protesta: la ripartenza consegnata alla Coppa Italia è definita addirittura sconcertante. I nerazzurri pensano seriamente di scendere in campo con la formazione Primavera, per ovviare alle tante partite ravvicinate vista l’imminente ripresa del campionato. Alla semifinale di ritorno del 14 giugno potrebbe seguire infatti la finale del 17 a Roma, ma con la ripresa del campionato tre giorni più tardi l’Inter si sentirebbe troppo pressata. Una situazione curiosa, dato che sarà comunque comune a tutte le 4 semifinaliste coinvolte.