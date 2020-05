Calciomercato Napoli, Nicolò Schira avverte: “Per Jeremie Boga si parte da cifre molto elevate”

in

Il giornalista Nicolò Schira, sempre attento alle vicende di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Jeremie Boga al Napoli? Si parte da cifre molto elevate, la prima richiesta è di 35 milioni cash, ma in realtà si punta a incassare 25-30 milioni senza contropartite: è quello il prezzo da soddisfare per averlo”.