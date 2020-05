Napoli, Dario Marcolin boccia Kalidou Koulibaly: “Ha disputato finora una stagione molto negativa, bisogna essere onesti”

L’ex centrocampista di Lazio e Napoli Dario Marcolin ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio in onda u Canale 21, parlando del mercato degli azzurri e non solo.“Io sono convinto che il Napoli debba prendere degli attaccanti importanti, quelli che fanno la differenza. C’è da dire che la difesa può essere sempre sistemata in qualche modo, ma in avanti servono invece giocatori di grande qualità”.

“Kalidou Koulibaly ha disputato finora una stagione molto negativa, bisogna essere onesti. L’ultima buona prestazione del senegalese risale alla scorsa stagione. Io penso che Aurelio De Laurentiis stia pensando ad un calciatore che potrebbe fare bene. Mi riferisco a German Pezzella, calciatore ora in forza alla Fiorentina. Potrebbe essere lui il nuovo difensore del Napoli”, ha aggiunto. Sono in tanti a pensare ormai che il difensore senegalese sia arrivato ai titoli di coda della sua storia con la squadra partenopea.