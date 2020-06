Enrico Fedele è sicuro: “José Callejon lascerà il Napoli, Jeremie Boga è un clone di Lorenzo Insigne”

L’ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, programma in onda sulla emittente Canale 21. “José Maria Callejon lascerà il Napoli e credo sia una perdita molto importante anche perché, all’interno del gruppo azzurro, non vedo un calciatore che abbia le stesse caratteristiche del calciatore ex Real Madrid. Boga? No, è un clone di Insigne”.

Enrico Fedele non sembra molto ottimista per quel che riguarda le prossime mosse di mercato del Napoli. “Io sono sicuro inoltre che Allan andrà via. Vale circa 20 milioni, non di più? Sì, penso anche io che la sua quotazione non possa essere più elevata. Io in attacco avrei acquistato Edinson Cavani. Sono sicuro che farebbe benissimo a Napoli con Gattuso, ma non arriverà sicuramente…”, ha aggiunto. Un quadro tutt’altro che felice per il futuro del Napoli. Chissà che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non riesca a fargli cambiare idea…