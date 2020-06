Napoli, Ruud Krol esalta Gennaro Gattuso: “Mi ha sorpreso per come ha affrontato la Juve”

L’ex difensore del Napoli Ruud Krol ha parlato degli azzurri a La Gazzetta dello Sport, elogiando Gennaro Gattuso per il lavoro che sta svolgendo: “Mi piace molto. È determinato, sa trasmettere ai giocatori una forte carica emozionale. E poi, è bravo anche sul piano tattico. Mi ha sorpreso per come ha affrontato la Juve, la squadra è stata disciplinata, i tre reparti si sono ritrovati nel difendere la propria metà campo. È stato bravo, ha fatto un ottimo lavoro dopo aver sostituito Ancelotti”.

“Ho visto il Barça tre volte in questo periodo e non mi è parso in gran forma. Ho visto una difesa debole e un centrocampo troppo lento. Anche per loro vale il discorso della preparazione. Questo Napoli, però, può riuscire nell’impresa, deve crederci. Ha un buona qualità e se gioca come in coppa Italia, ce la farà. Gattuso ha un attacco molto forte, abile nelle ripartenze. Ecco, Mertens e Insigne potrebbero creare seri problemi alla difesa catalana”.