Calciomercato Napoli, Ciro Venerato ci crede: “Presto un paio di grandi operazioni”

Il giornalista della RAI Ciro Venerato, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Microfono Aperto, programma in onda sull’emittente Radio Sportiva rispondendo anche alle critiche sugli azzurri. “Se il Napoli verrà ridimensionato nella prossima stagione? Questi sono discorsi che sento ormai sempre, ad ogni stagione. Ogni volta la dirigenza azzurra viene accusata di non muoversi sul calciomercato. Non è proprio così”.

“Io sono convinto che il Napoli, anche nella prossima sessione di calciomercato, chiuderà un paio di grandi operazioni e, nella prossima stagione, farà bene. La compagine azzurra o va in Champions League oppure vince la Coppa Italia. I campani sono ormai una realtà consolidata del calcio italiano alla faccia di chi ci vuole male”. C’è grande fiducia sulle prossime mosse di mercato del club azzurro, dunque. Sono tanti i nodi da sciogliere. La situazione di Dries Mertens è stata risolta, ma se altri senatori partiranno bisognerà rimpiazzarli a dovere.