Elseid Hysaj dopo Napoli-Atalanta: “L’importante era non prendere gol in casa”

Elseid Hysaj ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo lo 0-0 del Napoli contro l’Atalanta. “Non è stato difficile fare il quinto di centrocampo, anche in Nazionale gioco col 3-5-2. All’intervallo abbiamo parlato di ciò che potevamo migliorare nella ripresa e di avere più determinazione in campo. Siamo un grande gruppo. E’ stata una gara difficile ma alla fine dei conti è sempre buono uno 0-0. Ora bisogna guardare avanti”.

“Io devo rispettare il contratto fino a fine stagione e poi penserò al mio futuro. Speriamo di finire questo campionato nel migliore dei modi. Sono molto concentrato sul Napoli, sto qui da tanti anni e non mi viene di pensare ad altro. Oggi potevamo fare meglio, ma abbiamo avuto occasioni sia noi che loro. L’importante era non prendere gol in casa. Nel calcio sapete che a un certo punto è meglio non subire gol”, ha aggiunto il terzino albanese.