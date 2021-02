David Ospina dopo Napoli-Atalanta: “Oggi il collettivo ha fatto molto bene”

David Ospina ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine di Napoli-Atalanta, semifinale d’andata della Coppa Italia. “Oggi il collettivo ha fatto molto bene. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima contro una squadra che gioca benissimo, uomo contro uomo. Abbiamo fatto il nostro lavoro, pensiamo sempre a vincere. Oggi abbiamo pareggiato, ora pensiamo al campionato. Difesa a tre? Abbiamo una squadra con calciatori d’esperienza, maturi. Facciamo il lavoro che prepariamo in allenamento e penso che anche oggi sia andata così”.

“Muriel e Zapata? Noi colombiani abbiamo un gran rapporto, siamo in un grande campionato europeo e tutti stiamo facendo bene”, ha aggiunto l’estremo difensore azzurro. Adesso il Napoli avrà 2 risultati su 3 per la gara di ritorno. Basterà infatti anche un pareggio con gol per passare il turno. Gli azzurri sono i detentori del trofeo e considerando l’andamento generale della stagione un bis fornirebbe un’iniezione di fiducia importante per il futuro.