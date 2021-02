Napoli-Atalanta 0-0: Lorenzo Insigne non brilla

Il Napoli si ritrova allo stadio Diego Armando Maradona per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Di fronte c’è l’Atalanta, che non opta per il turnover. Il match si presenta da subito molto tattico, entrambe le squadre trovano spesso il fondo, ma faticano a pungere. Al 22′, però, ecco una doppia occasione per gli orobici: Matteo Pessina si inserisce da solo e David Ospina deve compiere un intervento importante. Matteo Politano e Hirving Lozano non riescono a farsi servire e l’Atalanta ne approfitta per insistere. Al 29′ Rafael Toloi si divora un gol fatto a tu per tu con l’estremo difensore azzurro.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Neanche invertendo le posizioni degli esterni Gennaro Gattuso riesce a trovare la quadra. Nel finale del primo tempo Lorenzo Insigne ci prova da lontano, ma invano. L’ultimo brivido è di Diego Demme, che però ragiona troppo in area. Nella ripresa è sempre David Ospina il migliore degli azzurri, opponendosi prima a Luis Muriel e poi, al 62′, al colpo di testa di Duvan Zapata. Finisce 0-0.