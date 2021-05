Edoardo De Laurentiis esplode su Instagram: “A noi un gol regolare non convalidato, a loro come al solito un gol convalidato non regolare”

L’operato degli arbitraggi di Napoli-Cagliari e Udinese-Juventus non è andato giù alla dirigenza azzurra. Il vice-presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis si è sfogato dunque sui social network attraverso delle “stories” su Instagram: “A noi un gol regolare non convalidato, a loro come al solito un gol convalidato non regolare… che tristezza… Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo della SSC Napoli a spiegare tutti i vari interventi arbitrali, utilizzo VAR… e poi? Accade l’impossibile. Mazzoleni al bar non al Var”.

Raramente il Napoli si è esposto così duramente contro la classe arbitrale. Effettivamente, gli errori verificatisi nelle ultime partite degli azzurri e della Juventus rischiano di condizionare pesantemente il cammino verso la Champions League. Lo scudetto è ormai andato aritmeticamente all’Inter. Per le big rimane in ballo solo la qualificazione per l’Europa che più conta e a 4 giornate dal termine del campionato non c’è nessuna certezza dal secondo al quarto posto.