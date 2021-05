Umberto Chiariello sbotta: “Nel testa a testa con la Juve c’è sempre qualcosa che non quadra!”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, Umberto Chiariello ha commentato il pari del Napoli col Cagliari nel suo consueto editoriale. “Viene un po’ meno il Napoli. Sento già parlare di colpevoli e di tribunali improvvisati. C’è stato un errore di Hysaj grave, che si fa attaccare alle spalle al 90’, peccato perché l’albanese sta giocando bene. Altro colpevole è stato Insigne che non ha chiuso la partita, ci sta. Contro Gattuso? Sono stupito della capacità di lettura di Gattuso. La formazione iniziale ci può stare, ma non ci sono quei cambi. Lozano che sta recuperando e ha gamba doveva rimanere e doveva uscire Insigne, che non ce la faceva più. Altro errore gli ingressi di Bakayoko ed Elmas quando il Cagliari ha messo Cerri, sarebbe dovuto entrare un saltatore come Maksimovic passando a una difesa a tre. Errore gravissimo di lettura di Gattuso, che ci sta”.

“L’errore degli errori è però dell’arbitro Fabbri che decide di annullare un gol regolarissimo di Osimhen. E’ ridicolo pensare che quel minimo contatto su Godin, che in precedenza ha fatto un’entrata con piede a martello su Di Lorenzo, sia fallo. Quello è gol e il Napoli va 2-0. Se poi nel finale di Udinese-Juventus vogliamo parlare della punizione inventata da Chiffi prima del rigore della Juve? Nel testa a testa con la Juve c’è sempre qualcosa che non quadra! Questi errori pesano sul futuro di una società che deve andare in Champions. Però non flagelliamoci, vi ripeto il Napoli rimane padrone del suo destino, perché con 4 vittorie è matematicamente in Champions. Il Napoli è dentro comunque e oggi ha solo sprecato il bonus. Nulla è compromesso anche se il fiele dopo aver visto Napoli-Cagliari e Udinese-Juventus è tanto per i tifosi partenopei”.