Edinson Cavani si giustifica per il “Gracias Negrito”: “Accetto la sanzione disciplinare sapendo che sono estraneo alle usanze inglesi”

Alla fine Edinson Cavani è stato squalificato dalla FA per tre giornate per atti di razzismo. L’ex Napoli ha usato i social per chiarire la sua posizione e per difendersi. Di seguito le sue parole in merito al “Gracias Negrito” rivolto ad un amico. “Accetto la sanzione disciplinare sapendo che sono estraneo alle usanze inglesi, ma non condivido il punto di vista. Mi scuso se ho offeso qualcuno con la mia espressione affettiva nei confronti di un amico, ma non c’era altro nelle mie intenzioni”.

“Le persone che mi conoscono sanno la mia costante ricerca della più semplice delle gioie ed amicizie! Apprezzo moltissimo le innumerevoli espressioni di sostegno e affetto. Il mio cuore è calmo sapendo che mi sono sempre espresso con affetto in base alla mia cultura e modo di vivere”. Queste le parole del “Matador” che ha commentato quanto gli è accaduto da alcuni giorni a questa parte.