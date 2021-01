Antonio Cassano promuove Cristiano Ronaldo: “Ho un amore per Lionel Messi, ma quando c’è lui parti già 1-0”

Antonio Cassano è tornato a dire la sua sul campionato attraverso il canale Twitch di Christian Vieri, BoboTv. “La Juventus? È molto complicato vincere sempre, l’anno scorso erano chiamati a vincere il nono scudetto consecutivo entrando in un meccanismo, quello di Sarri, molto limitato con una mentalità differente. Hanno fatto grandi sacrifici per arrivare a vincere lo scudetto che non è mai semplice”.

“Il più decisivo? A malincuore, visto che ho un amore per Messi, è Cristiano Ronaldo! Il merito va a lui con grande distacco sugli altri. Quando c’è lui parti già 1-0, senza di lui fai fatica a calciare in porta. Fa un gol a partita, le chiacchiere le porta via il vento. Il Manchester? Vedo buoni giocatori strapagati e non capisco la strategia della società. Finché c’è stato Ferguson comandava lui, faceva le cose bene e non ci sarebbe stata questa telenovela con Pogba, che è un grande giocatore ma non è un campione e non sposta gli equilibrio”.