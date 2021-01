Calciomercato Napoli, Fernando Llorente rischia di veder sfumare il ritorno alla Juventus

La Juventus non pensa solo a Fernando Llorente, ma sta sondando il terreno anche per un altro attaccante. Uno di questi potrebbe essere Graziano Pellè, conteso dall’Inter. Da quattro anni e mezzo in Cina, l’attaccante italiano classe ’85 è in scadenza di contratto con lo Shandong Luneng ed è pronto a far ritorno in Italia da svincolato. Al momento l’opzione più concreta è rappresentata proprio dalla Juventus, in vantaggio anche sul West Ham.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



La compagine bianconera si sta muovendo molto in sede di mercato. Il casting per il ruolo di quarto attaccante della “Vecchia Signora” è ufficialmente partito. Graziano Pellè, protagonista all’Europeo del 2016 con la Nazionale di Antonio Conte, potrebbe dunque tornare in Serie A dopo parecchio tempo. Fernando Llorente e Leonardo Pavoletti, accostato anch’egli alla Juventus, sembrano costituire solo delle potenziali alternative. Il rischio è che il Napoli possa faticare più del previsto per liberarsi dell’attaccante spagnolo, che non ha mai trovato veramente spazio con Gennaro Gattuso.