Dries Mertens è pronto per la Supercoppa Italiana: “Una gara in cui bisogna andare al 110% altrimenti non la vinci”

Dries Mertens, ha parlato al Tg Regionale della Rai in vista della Supercoppa Italiana di domani contro la Juventus, che si giocherà al Mapei Stadium. “Partita speciale? Sì, domani ancora di più perché è una finale e con una gara si può vincere un trofeo. Ora sto bene, vediamo domani come risponde il fisico. A pranzo abbiamo parlato insieme a Gattuso, è stato più divertimento, per stare tranquilli con la testa ed ci ha fatto bene. I giocatori che sono rimasti fanno gruppo, quelli arrivati vedono subito com’è il gruppo. Il mister e lo staff sono vicini al gruppo, sono giovani ed hanno giocato a calcio”.

“La Juve non sta facendo grandi cose? Non c’entra niente, domani è una gara in cui bisogna andare al 110% altrimenti non la vinci. Dobbiamo essere concentrati e dare tutto”. Il Napoli ha la ghiotta opportunità di inserire un altro trofeo in bacheca, contro un avversario che non si presenta di certo nel migliore dei modi.