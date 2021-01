Napoli, parla l’agente di Lorenzo Insigne: “Quella con la Fiorentina è stata una grande partita, dopo un’altra non bellissima”

Nel corso di “Ne parliamo il lunedì” su Canale 8 è intervenuto l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane. “Quella con la Fiorentina è stata una grande partita, dopo un’altra non bellissima anche di Lorenzo. Darà morale anche in vista di mercoledì. Secondo me si esaspera un po’ troppo la situazione, quando si vince si parla di Scudetto e il tecnico è bravissimo, dopo una mezza e mezza l’allenatore deve andarsene, Lorenzo deve stare in panchina ecc. serve equilibrio per aiutare la squadra. Si prende troppe responsabilità? E’ scattato in lui, per merito dell’allenatore, un senso di responsabilità maggiore, ma è sempre stato un capitano silenzioso. E’ merito del tecnico, c’è un grande rapporto ed è più tranquillo ed in fiducia. Io non ho alcun merito, cerco solo di non esasperare questo suo essere così tifoso del Napoli. Essere napoletano e capitano del Napoli non è semplice, è molto pesante”.

“Lui si lascia scivolare tutte le critiche, io mi arrabbio, lui invece no. Può migliorare nel capire che le partite storte capitano per tutti, quando si perde bisogna solo guardare avanti. Questo capita perché è troppo tifoso del Napoli, lui perde due volte, da calciatore e da tifoso, faccio fatica a immaginare il tipo di pressione che lui ha. Juve? E’ ferita, ha perso una gara importante, tanti giocatori vorranno rifarsi. Mi auguro che il Napoli possa portare a casa il trofeo, sarebbe importante anche per il campionato perché vincere aiuta a tirare fuori una carica emotiva diversa. I ragazzi hanno grande voglia, un motivatore come Gattuso dovrà calmarsi perché è una gara che già si carica da sola“.