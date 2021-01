Andrea Pirlo come Maurizio Sarri: il centrocampo della Juventus non va

Come ai tempi di Maurizio Sarri, uno dei principali limiti della Juventus di oggi, guidata da Andrea Pirlo, sembra essere il centrocampo. La Gazzetta dello Sport ha analizzato questo aspetto in vista del Napoli. “Rabiot, Bentancur e Ramsey contro l’Inter non hanno fatto nulla per far cambiare idea ai critici. Lenti, senza idee con la palla, in ritardo senza, con Ramsey in grande difficoltà nella fase difensiva da centrocampista di sinistra, posizione in cui oggettivamente fatica. I problemi della Juve sono di squadra, non di singoli, ma il centrocampo è condannato da numeri fin troppo evidenti. Arthur, Bentancur, Rabiot e Ramsey in stagione sono fermi a 2 gol complessivi in 77 partite”.

Quella di domani potrebbe essere una giornata decisiva per la carriera da allenatore di Andrea Pirlo. Finora non ha mai convinto seriamente e se la partita di ottobre con il Napoli non fosse stata rimandata, forse avrebbe già conosciuto l’esonero. La Supercoppa vale più di quello che si pensa.