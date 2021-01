TUTTOSPORT – Fernando Llorente possibile titolare nella Supercoppa Italiana tra Napoli e Juventus

“Pancia piena?”. E’ la domanda che si pone Tuttosport in prima pagina in merito alla Juventus, a due giorni dal k.o. con l’Inter e soprattutto alla vigilia della Supercoppa contro il Napoli. Proprio sui nerazzurri l’altro titolo: “Affamati”, in riferimento al rilancio verso lo scudetto. Anche se “Vola il Milan di Ibra”, che ha vinto a Cagliari.

Fernando Llorente potrebbe partire titolare domani contro la sua ex squadra, la Juventus, per la finale di Supercoppa Italiana. Il quotidiano fa sapere questa ipotesi è molto probabile dato che sia Dries Mertens sia Andrea Petagna non danno ancora garanzie e quindi potrebbe toccare allo spagnolo dal primo minuto. L’ex bianconero era in uscita, è rimasto a Napoli data l’emergenza e Gennaro Gattuso gli sta dando fiducia e minutaggio. Ora, ironia della sorte, potrebbe ritrovarsi centravanti di riferimento, da titolare, per la partita che può valere il primo trofeo stagionale.