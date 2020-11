Dino Zoff elogia Gennaro Gattuso: “Non era semplice sistemare le cose a Napoli”

Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Il Milan sta facendo bene, come il Sassuolo. Sulle ali dell’entusiasmo Pioli, così come De Zerbi, sta plasmando un gruppo motivato: giocano un buon calcio. Credo che bisognerà arrivare a Natale per capire a quali obiettivi potranno puntare, non è semplice trovare continuità. La Juventus? Conosco poco Andrea, non ci ho mai lavorato insieme, ma le sue doti sono risapute. Ha il sostegno pieno della società e una rosa notevole. Il problema è motivare un gruppo che vince il campionato da 9 anni. Ma la Juve non parte mai per arrivare seconda. Per me la sfidante resta l’Inter. Antonio Conte deve inserire e far rendere meglio i nuovi acquisti, ma la squadra è già solida. Serve migliorare gli equilibri difensivi. Per me saranno i nerazzurri a contendere il titolo”.

“La Roma è partita bene. E mi piace molto il Napoli. Per come gioca, per la giusta misura trovata nelle due fasi. Considerando che non puoi comprare sempre tutto sul mercato, faccio i complimenti a Rino Gattuso perché ha il coraggio di dire le cose in faccia, prerogativa non semplice in questo mondo. E non era manco semplice sistemare le cose a Napoli dopo quello che era successo. Bravo lui. Ora ha plasmato una squadra che può dire la sua. (…) Juventus-Napoli? Avrei preferito vederla giocata in campo. Siamo in una emergenza planetaria e il calcio se ne deve rendere conto. A volte si può rinunciare a qualcosa, penso all’amichevole Italia-Estonia, ma anche ai calendari più in generale. E poi servono regole chiare e da applicare. Purtroppo nel malcostume italiano non è sempre così. Ma non mi stancherò mai di ripetere che bisogna rispettare le regole”.