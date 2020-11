Diego Armando Maradona è morto a 60 anni per una crisi cardiorespiratoria: addio al “Pibe de oro”

Diego Armando Maradona è morto. Lo ha annunciato la testata argentina ‘Clarin’, secondo cui l’ex Pibe de oro è deceduto in seguito a una crisi cardiorespiratoria mentre si trovava nella sua casa nel quartiere San Andres nella periferia di Buenos Aires. Dopo essere stato dimesso dalla clinica dov’era stato operato al cervello qualche giorno fa, l’ex campione del Napoli stava osservando il dovuto periodo di riposo. Sul posto sono sopraggiunte in breve tempo sei ambulanze. “E’ successo l’inevitabile”, scrive il giornale. Con Diego Armando Maradona – 60 anni compiuti lo scorso 30 ottobre – c’era la figlia Giannina.

L’11 novembre il “Pibe de oro” aveva lasciato la clinica di Olivos dopo l’intervento alla testa per un ematoma subdurale. Il medico Leopoldo Luque aveva diffuso la prima foto dopo l’intervento chirurgico: l’argentino appariva sorridente, sul letto e con una benda in testa. Oggi la notizia più brutta. Napoli perde così il condottiero che ha portato il popolo partenopeo a un riscatto finora unico nella storia.

