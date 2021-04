Dario Marcolin promuove Elseid Hysaj: “Chi lo prende a parametro zero fa un affare, per l’età che ha”

Nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, è intervenuto in queste ore l’ex giocatore azzurro e attuale opinionista tv Dario Marcolin. “Questo Napoli è il migliore della stagione. Sono contento anche di vedere che ha funzionato la coppia di centrocampo Demme-Bakayoko. Gattuso è stato bravo a cambiare gli interpreti, ma a non cambiare il prodotto. Il Napoli è un giocattolo che funziona bene al di là degli interpreti. Politano oggi è funzionale al gioco del Napoli”.

“Questo Napoli gioca così bene che se giocassi io in quel Napoli oggi, farei bene. Il Napoli rischia poco in difesa e si difende attaccando. I difensori sono di supporto alla manovra offensiva. Hysaj? Chi lo prende a parametro zero fa un affare, per l’età che ha. Io non lo perderei, resta da capire chi sarà il futuro allenatore del Napoli per decidere anche il futuro di Hysaj”.