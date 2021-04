Giorgio Perinetti sottolinea: “Non possiamo sempre parlare del Gennaro Gattuso caratteriale, ma dobbiamo farlo anche di quello tecnico”

in

Nel corso di ‘Radio Goal’, il dirigente sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, dicendo la sua anche sul futuro di Gennaro Gattuso. “Ho sempre detto che bisogna rendere merito a Gattuso per una cosa. Si parla poco della sua crescita da allenatore. L’ho avuto a battesimo giovanissimo da allenatore. Ha una gran voglia di migliorare e lo fa con grande passione. Non possiamo sempre parlare del Gattuso caratteriale, ma dobbiamo farlo anche di quello tecnico, che ora sta mostrando le sue qualità”.

“Gli alti e bassi sono stati dovuti anche alla mancanza dei giocatori, credo che ora potrà portare il Napoli tra le prime quattro. Per me è un ottimo gestore ma anche un grande allenatore, bisogna dargli il tempo per fargli continuare il suo percorso”, ha aggiunto Giorgio Perinetti. Mancano poche settimane, poi finalmente scopriremo il futuro del mister azzurro.