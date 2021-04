Cristiano Lucarelli sbotta: “Superlega? Non mi abbonerò alle pay tv. Il Napoli ce la può fare per la Champions”

Ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, è intervenuto in queste ore l’ex azzurro Cristiano Lucarelli, oggi tecnico della Ternana. “La Superlega, o meglio Supertruffa come la chiamo io, è il calcio in mano agli strozzini. Io non mi abbonerò alle pay tv e farò la disdetta dei pacchetti già acquistati, così la stroncherò subito. Il calcio italiano la deve smettere di inchinarsi alle grandi, in questo modo ha provocato il disamorare dei tifosi. Spesso tutti dimenticano che il cliente principale del calcio sono i tifosi. Spero che la nascita della Superlega o almeno l’idea, nel caso non si verificasse nel concreto, possa dare la spinta al calcio italiano di risollevarsi e di riavvicinarsi alla gente. Gravina è una brava persona, credo che sia l’uomo giusto per cogliere questa opportunità”.

“Napoli? Credo che le possibilità di andare in Champions siano rimaste intatte, ci sono ancora tante partite da giocare e il Napoli ce la può fare. Tutti ricordano quando aiutavo Cavani e Lavezzi ad allenarsi sulle conclusioni. Me lo chiedevano loro e me lo chiedeva anche mister Mazzarri. Ero a fine carriera, mi divertii molto a farlo. Non credo ne possa avere bisogno anche Osimhen. Diventerà un grande attaccante, bisogna solo dargli il tempo di crescere”.