Cristiano Lucarelli non si nasconde: “Se dovesse arrivare una chiamata dallo 081, mentre squilla il telefono sarei già ad Anagni”

Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Napoli e oggi allenatore della Ternana, è intervenuto in queste ore ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio. “Adesso è difficile pronosticare chi resterà fuori dalla zona Champions. L’Inter è vicina a vincere lo scudetto grazie soprattutto alla fame di Antonio Conte. Gavetta? Per me è stata determinante. Dopo due mesi che ho appeso gli scarpini al chiodo, dopo l’esperienza al Napoli, ero già in ritiro con gli Allievi Nazionali del Parma, e da allora non mi sono mai fermato. Sono partito anche da squadre che non avevano nemmeno i soldi per andare in trasferta o per pagare i calciatori, e queste difficoltà mi hanno aiutato a non avere paura di nulla”.

“Se mi sento pronto per la Serie A? Sono pronto a tutto. Ho giocato e allenato sempre con la massima carica agonistica, niente mi spaventa, ma reputo importante, per la mia crescita, conquistare la categoria vincendo sul campo. Vorrei vincere la Serie B e guadagnarmi la massima Serie. Partire dal basso come Sarri e Italiano? Tutti gli allenatori bravi sono passati dalle serie minori. A certi livelli non ci sono raccomandazioni, non credo a queste cose. (…) Chiamata del Napoli? Se dovesse arrivare una chiamata dallo 081, mentre squilla il telefono sarei già ad Anagni”.