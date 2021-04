Napoli, rebus delle maglie: Aurelio De Laurentiis potrebbe produrle in proprio

Il sodalizio tra il Napoli e Robe di Kappa potrebbe chiudersi con un anno d’anticipo. Adidas, Castore, Mizuno e Legea hanno provato a farsi avanti, finora invano. Aurelio De Laurentiis non esclude di produrre in proprio le divise e il materiale tecnico, sull’esempio della Roma nella stagione 2013/14.

Nel corso di ‘Radio Goal’ il giornalista di Kiss Kiss Napoli Diego De Luca si è pronunciato al riguardo. “Qualcuno ipotizza, ed è realtà che il Napoli possa autoprodursi il materiale tecnico. Ci giungono però nuove notizie di un’offerta che è stata presentata al club azzurro dal marchio campano Givova. Offerta per un progetto a lungo termine, in questi giorni si stanno valutando le carte e si stanno facendo le ultime valutazioni. Nei prossimi giorni, se le parti riuscissero a trovare un accordo definitivo su tutto potrebbe arrivare finanche l’ufficialità della partnership”. Intanto, sui social stanno girando le foto delle divise che il Napoli dovrebbe indossare nelle ultime partite di questa stagione.

