Coronavirus, il Barcellona di Lionel Messi e non solo ridurrà pesantemente gli ingaggi

Arriva un altro gesto importante da parte del mondo del calcio per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus. I capitani delle sei squadre sportive professionistiche del Barcellona stanno esaminando la proposta del club di una riduzione significativa dello stipendio di tutti i giocatori. Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano sportivo As, prima di dare al club una risposta, i capitani delle formazioni di calcio, calcio femminile, basket, pallamano, futsal e hockey su pista hanno anche sentito il parere dei compagni. Nei giorni scorsi Lionel Messi ha dato la propria disponibilità al taglio degli stipendi. Una buona azione commessa dai rivali del Napoli in Champions. La percentuale di riduzione avanzata dal club sarebbe anche molto elevata. Il Barcellona aveva previsto una spesa di 507 milioni di Euro in stipendi nella stagione 2019-2020, il 3% in meno rispetto all’anno precedente. Il club deve contenere il calo delle entrate a causa della pandemia. La società prevedeva inoltre entrate per 374 milioni di Euro nel campo commerciale, una cifra che ormai non sarà più raggiungibile.