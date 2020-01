Coppa Italia, caos calendario! Il Napoli rischia di giocare la semifinale di ritorno con l’Inter fuori casa

Un piccolo grande caso in Coppa Italia, che evidentemente vedrà risoluzione solo nelle prossime ore. Entrambe le semifinali della coppa nazionale Inter-Napoli e Milan-Juventus dovrebbero disputarsi infatti nello stesso stadio, cioè il Giuseppe Meazza di San Siro. Il sorteggio estivo ha visto Napoli prima testa di serie e Juventus seconda, quindi sia gli azzurri sia i bianconeri avrebbero diritto a giocare la gara di ritorno in casa. Il Milan, invece, era avvantaggiato sull’Inter. A San Siro andrebbero in scena i due match di andata. Una casualità che vedrà costretta la Lega a prendere una decisione: invertire una delle due gare o decidere di giocare i due incontri in giorni differenti, come accaduto peraltro anche nell’ultimo turno con Milan-Torino e Inter-Fiorentina. Entrambe le semifinali da programma sono in calendario il 12 febbraio, mentre le semifinali di ritorno sono previste il 4 marzo. Insomma, una bella gatta da pelare che rischia di condizionare il cammino del Napoli in coppa.