Calciomercato Napoli, nemmeno Arkadiusz Milik è sicuro del rinnovo: si può cedere per 50 milioni

Il contratto di Arkadiusz Milik col Napoli scadrà a giugno 2021, ma è da tempo che si parla di un possibile rinnovo. Stando a quanto riferito da Calciomercato.com, l’attaccante polacco avrebbe rifiutato sia l’adeguamento dell’ingaggio sia la clausola di risoluzione che il Napoli gli avrebbe proposto. Nemmeno lui sembra un intoccabile, dunque. L’acquisto di Andrea Petagna potrebbe anche portare il giocatore a sloggiare anzitempo. Gli azzurri stanno provando a riaprire il discorso del rinnovo con Dires Mertens, che avrebbe la priorità sia per la scadenza più ravvicinata sia per ragioni tecniche. Arkadiusz Milik potrebbe quindi essere ceduto questa estate per una cifra vicina ai 50 milioni di Euro. Non mancano gli estimatori del polacco, che a dispetto dei due infortuni pesanti degli ultimi anni ha sempre conservato una buona media realizzativa. Tra pochi mesi il Napoli cambierà totalmente volto. Aurelio De Laurentiis ha già deciso di epurare alcuni senatori e il monte ingaggi potrebbe essere di conseguenza ridotto.