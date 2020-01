Calciomercato Napoli, Sofyan Amrabat va verso la Fiorentina

Il Napoli rischia di perdere definitivamente ogni speranza per arrivare a Sofyan Amrabat. Gli azzurri starebbero infatti iniziando a pensare di virare su altri profili. Intanto il giocatore è ad un passo dalla Fiorentina, con la quale ha trovato un accordo per l’ingaggio. Lo conferma Alfredo Pedullà sul suo sito. “Kouame e Amrabat per il futuro. Prima di pranzo Hellas e Fiorentina si incontreranno per il centrocampista, operazione valida da luglio: prevista la definizione, gli agenti sono rimasti a Milano per le firme”. Gli intermediari hanno già parlato all’Hotel Melia di Milano con la dirigenza viola. C’è ancora qualche dettaglio da limare e il Napoli anche ieri ha confermato l’interesse, ma sembra che nel destino del centrocampista non ci sia l’azzurro. Il Napoli aveva già definito tutto con l’Hellas Verona, ma non con il diretto interessato, che preferisce la proposta dei toscani. Quello di Sofyan Amrabat sembrava uno dei nomi principali per rinforzare il Napoli all’inizio della sessione invernale.