Club di Serie A in perdita, ma il Napoli si salva grazie ad Aurelio De Laurentiis

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un’inchiesta sui bilanci delle società di Serie A per fare il punto sulla situazione economica e finanziaria del massimo campionato. La stagione esaminata nell’analisi è stata quella scorsa. La pandemia del Coronavirus ha intaccato non poco i ricavi dei club, in particolare di quelli grandi come la Juventus. Il Napoli, ne ha risentito fino ad un certo punto. Il merito è soprattutto della politica di Aurelio De Laurentiis fatta negli anni precedenti.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Gli azzurri hanno fatto registrare infatti costi per 294,9 milioni di Euro a fronte di ricavi per 178,9. Il risultato netto fa segnare un passivo di 19 milioni, mentre i debiti netti salgono a 80,2. Il patrimonio netto, ovvero il famoso tesoretto che sta permettendo al club di ammortizzare questo periodo negativo, ammonta a 126,4 milioni. Le squadre con le perdite più importanti sono l’Inter con 102,4 milioni, il Milan con 194,6, la Roma con 204,1 e infine la Juventus con 89,7 milioni.