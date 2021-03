CDS – Napoli, Kostas Manolas è recuperato

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la situazione contrattuale di Lorenzo Insigne: “Firme che scottano”. 67 giocatori di Serie A in scadenza a giugno: “Donnarumma, Ibra, Insigne, Dybala: contratti da blindare in era Covid”. In taglio basso l’intervista a Marcello Lippi che applaude Roberto Mancini: “Difesa da vincente”. Di spalla la questione stadi verso l’Europeo: “Stadi aperti per l’europeo, pressiing Uefa”. Si parla anche dei diritti tv della Serie A: “Lega, no a Sky, nuovo bando per tre partite”.

In casa Napoli, intanto, Kostas Manolas sta bene, sta recuperando dall’infortunio, per sabato potrebbe recuperare. L’edizione odierna del giornale fa sapere che il difensore greco potrebbe prendere il posto di Kalidou Koulibaly, che è squalificato contro il Crotone. Resta in dubbio, invece, la presenza di Amir Rrahmani, anche lui alle prese con un problema fisico da smaltire. Al momento la sua presenza non è ancora confermata e il giocatore lavora a parte.