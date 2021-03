Ciro Venerato è sicuro: “Ci sono cose che vanno al di là del calcio, Gennaro Gattuso andrà via al 100%”

in

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, facendo il punto sulla situazione della panchina azzurra. “La frattura tra Sarri e De Laurentiis si è sanata dopo due anni, quando il patron azzurro chiamò l’allenatore. I due parlarono di COVID, ma anche della situazione familiare di entrambi. La rottura con Gennaro Gattuso è insanabile. Ci sono cose che vanno al di là del calcio, Gattuso andrà via al 100%”.

“Paulo Fonseca piace da sempre al Napoli, non è mai uscito dai radar azzurri, l’ultimo contatto è avvenuto due settimane fa tra le parti. Poi resistono anche altri nomi come Juric, Italiani e gli altri. Inoltre ho saputo anche che Thiago Pinto, direttore sportivo dei giallorossi, sia rimasto colpito da Gennaro Gattuso nell’ultima partita vinta dal Napoli contro la Roma. E’ un tecnico che sa gestire i campioni e i giocatori normali. Possibile che i giallorossi vogliano puntare su di lui”.