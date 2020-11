Ciccio Graziani sbotta: “Se a fine stagione il Napoli arrivasse a pari punti con una squadra e venisse penalizzato dal 3-0 a tavolino?”

Ciccio Graziani, ex attaccante della Nazionale e campione del mondo di Spagna ’82, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, alcuni dei principali argomenti d’attualità della Serie A, compreso il caso di Juventus-Napoli. “E’ un campionato anomalo, può succedere di tutto. La Juventus senza quel 3-0 a tavolino avrebbe gli stessi punti di Sampdoria e Cagliari. E’ vero che avrebbero una partita in meno, ma è col Napoli e può succedere di tutto. Non giocare quella partita è una sconfitta per tutto il calcio italiano, il risultato deve venire dal campo”.

“Il Napoli senza punto di penalizzazione sarebbe proprio dietro al Milan. Ma se a fine stagione il Napoli dovesse arrivare a pari punti con una squadra e venisse penalizzata dal 3-0 a tavolino e dal punto di penalizzazione? E’ impensabile”, ha precisato Ciccio Graziani. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per capire come si definirà la situazione.