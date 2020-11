Napoli, Victor Osimhen tornerà in anticipo a Castelvolturno

Victor Osimhen non prenderà parte alla sfida della sua Nigeria contro la Sierra Leone. L’attaccante azzurro, infortunatosi alla spalla mentre era in Nazionale, farà rientro a Napoli in anticipo sulla tabella di marcia. Il calciatore osserverà adesso un po’ di riposo in Nigeria e si sottoporrà ad ulteriori controlli. Il club partenopeo ha spinto affinché il ragazzo programmasse non affrontasse ulteriori rischi.

Si tratta della stessa spalla che due anni e mezzo ha tenuto fermo Victor Osimhen per due settimane nella parte finale della sua avventura al Wolfsburg. Al rientro a Castelvolturno, saranno monitorate le condizioni dell’ex Lille in modo da valutare anche se avrà bisogno di terapie. Bisogna capire come gestire gli allenamenti e soprattutto in base ai fastidi che avvertirà il giocatore decidere riguardo alla presenza contro il Milan, che al momento non può essere certa. Il Napoli è atteso da alcune partite complicate e Gennaro Gattuso non vuole perdere una pedina tanto importante.