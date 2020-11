Lorenzo Insigne crede nella Nazionale: “Ognuno di noi sta interpretando alla grande questo modulo”

in

Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia con la Polonia per 2-0, che ha visto l’attaccante azzurro tra i migliori in campo. “Penso che oggi abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo fatto una grande partita di squadra per portare a casa la vittoria. Abbiamo qualità, cerchiamo di trovare l’imbucata giusta. Il mister ci ha messo nella condizione di fare bene, ognuno di noi sta interpretando alla grande questo modulo”.

“Se guardiamo la partita e le varie occasioni poteva finire con un risultato diverso, con più goal. Ora dobbiamo recuperare le energie, dobbiamo restare sul pezzo. Sono contento anche quando non faccio goal, aiuto i miei compagni a vincere. Sono contento del risultato. Ci godiamo questa vittoria, cercheremo di preparare al meglio la partita di mercoledì”, ha aggiunto il capitano del Napoli, sempre più protagonista nella Nazionale che sta facendo benissimo in questa edizione della Nations League.