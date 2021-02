Ciccio Graziani difende il Napoli: “Non capisco cosa si chieda a Gennaro Gattuso”

Nel corso di “Fuorigioco”, trasmissione di Canale 8, Ciccio Graziani ha detto la sua sul momento del Napoli. “Non capisco cosa si chieda a Gattuso. L’allenatore deve essere bravo a gestire il gruppo, anche la piazza, ma non è l’artefice o il colpevole dei risultati. Con gli obiettivi di partenza cosa si pretende da Gattuso? E’ in linea col quarto posto. Poi si gioca ogni 3 giorni, bisogna trovare alternative e ruotare, non è così semplice come si crede ed il Napoli c’è e non bisogna fargli il funerale già oggi”.

“Solo con lo Spezia in casa mi aspettavo il risultato, pensate la classifica solo con quei 3 punti. Ma io non vedo nessuna giocare bene, la Juve l’avrò visto 2-3 volte, ha pareggiato col Crotone ed il Benevento. Atalanta? Si scende in campo per vincere, ma è tosta per tutti. Arresi? No! Anche il Milan non ha creato pericoli, mica s’è arreso, è stata più forte l’Atalanta”.