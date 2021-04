Christian Vieri attacca di nuovo Aurelio De Laurentiis: “Fa solo dei disastri incredibili”

Christian Vieri, parlando sul proprio canale Twitch, attacca il numero uno del Napoli per la scelta, che sembra praticamente presa, di cambiare Gattuso a fine stagione. “De Laurentiis fa solo dei disastri incredibili. 4 punti dal Milan e devo sentire che Gattuso deve andare via… il problema del Napoli è lui. Appena sono rientrati tutti, tipo Mertens, ha fatto subito la differenza. Basta far rientrare i calciatori top ed ha una grandissima squadra, con giocatori veri”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Antonio Cassano ha parlato invece del tecnico Gennaro Gattuso. “Gattuso ha fatto un lavoro eccezionale. Dà importanza a tutti e chi merita gioca, non fa sconti a tutti. Io lo conosco molto bene, è un ragazzo che non porta rancore e ti dice sempre quello che pensa. Tra rotture di coglioni varie, sta facendo un lavoro eccezionale. Venire dopo Sarri non è semplice, lui negli ultimi 20 anni ha fatto il miglior calcio d’Italia. A Napoli lo rimpiangeranno… o vai a prendere Klopp, Guardiola o Bielsa, altrimenti per chi andrà lì sarà veramente dura”.