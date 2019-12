Chiariello e i cori su ADL: “Se il Napoli arriva sesto non vince nessuno”

Nel corso di “Campania Sport” su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del coro “ADL vinci solo tu” intonato dagli ultras a Sassuolo. Chiariello si è pronunciato spesso sulle contestazioni al patron azzurro e ha voluto farlo anche stavolta. “Questa è una balla clamorosa. Sta perdendo su tutti i fronti, senza Champions perde 60 milioni di fatturato, il parco giocatori s’è svalutato di almeno 100 milioni. Oltre 160 milioni in meno. Questa frase può significare qualcosa se vai in Champions e non vinci mai lo scudetto, quindi solo lo scudetto del campionato, ma se arriva quinto o sesto come fa a vincere ADL? Non vince nessuno”.

A Napoli in molti temono per gli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona, con la gara di andata che si giocherà al San Paolo. Il 14 gennaio, però, ci saranno anche gli ottavi di Coppa Italia contro il Perugia, sempre in casa. Perdere un obiettivo così presto sarebbe esiziale.