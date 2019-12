Auriemma rivela: “C’è anche Berardi per il Napoli”

Raffaele Auriemma ha parlato nelle ultime ore di un interessamento del Napoli nei confronti di Domenico Berardi. Non solo Boga, quindi: il Sassuolo potrebbe cedere due giocatori agli azzurri nei prossimi tempi. “Al Napoli serve un regista ed un terzino sinistro. ADL s’è intrattenuto a lungo con il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali, per Boga che ormai è prenotato dal Napoli ma prima della gara vi dico che s’è parlato anche di Berardi. Il Napoli vorrebbe prenderli entrambi in estate, magari Boga anche prima se dovesse partire uno tra Callejon o Mertens. Per il regista il sogno di Gattuso è Torreira, l’alternativa è Pulgar che il Napoli aveva già trattato prima del no di Gattuso. Come terzino prenderei uno come Ricardo Rodriguez, pronto per l’uso anche in prestito per sei, un nazionale, s’è perso nell’ultimo periodo ma come tutto il Milan. E se completa lo scambio Politano-Llorente… anche perché ora c’è una punta in più, giocheranno Milik o Mertens, ora Llorente è il terzo incomodo. Sugli esterni invece a gennaio potrebbe andar via Younes al Werder Brema”, ha detto Auriemma su Youtube.