Cesare Prandelli risponde a Pablo Daniel Osvaldo: “Quando le persone non riescono a raggiungere determinati obiettivi attaccano gli altri”

L’ex ct Cesare Prandelli ha rilasciato un’intervista a Soccermagazine parlando anche di Lorenzo Insigne e Federico Chiesa. “Devono fare delle partite a livello internazionale importanti. Perché in campionato comunque stanno dimostrando di essere giocatori importanti, sono giocatori da Nazionale, che hanno una grande considerazione. Poi se tu guardi il rendimento, lo score, sono giocatori che hanno dato. È chiaro che se noi abbiamo delle grandi aspettative diventa difficile: secondo me sia Insigne sia Chiesa sono seconde punte, non sono prime punte, quindi non sono bomber. Sono giocatori che ti possono fare 10-12-15 goal e poi ti fanno tanti assist, si è visto anche ieri che sono stati determinanti per le loro squadre”.

Il mister ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo le recenti dichiarazioni di Pablo Daniel Osvaldo. L’attaccante gli aveva augurato di trascorrere la quarantena “in un buco” per non averlo convocato ai Mondiali del 2014. “Mah, tante volte quando le persone non riescono a raggiungere determinati obiettivi cercano sempre di giustificare questo attaccando altre persone. Nella vita bisogna crescere, maturare e prendersi le proprie responsabilità”, ha detto il mister.