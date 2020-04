CDS – “Tagli e schiaffi”

“Tagli e schiaffi” è il titolo d’apertura dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa riferimento alla decisione della Lega di tagliare gli stipendi, contrastata dall’AIC: “È scontro totale tra Lega e Assocalciatori”. In taglio basso anche il mercato, con il nome caldo di Mauro Icardi: “Icardi e PSG, avanti insieme”, si legge.

Nelle ultime ore Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito hanno usato parole colorite e minacciato di abbandonare la Lega. Tutto a causa delle cifre e delle percentuali delle potenziali perdite dei club. Rivelarli darebbe vantaggi ai calciatori nei tagli e, nel caso del Napoli, nella causa per le multe dopo l’ammutinamento dello scorso 5 novembre al termine della partita contro il Salisburgo. Situazione particolarmente tesa. I due presidenti non sembrano ancora accettare la situazione di emergenza e pretendono di perderci poco più di niente. Il numero uno laziale, in particolare, spinge per riprendere a giocare e concludere il campionato.